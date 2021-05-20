752 bin üniversiteli iş peşinde

Cumhurbaşkanlığı'nın üniversiteli gençlerin çalışma hayatına girmesi için başlattığı Yetenek Kapısı Projesi kapsamında Türkiye’nin “yetenek haritasının” bu yıl tamamlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirdiği Yetenek Kapısı’yla kariyer hizmetlerinde ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı.

ÜNİVERSİTELİLER SİSTEMDE

Üniversiteli gençlerin çalışma hayatına etkin bir şekilde dâhil olması için yaşama geçirilen “Yetenek Kapısı” iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Yetenek Kapısı’na 3 bin 556 şirket dahil olurken, 752 bin öğrenci sisteme girdi. Türkiye ile birlikte dünyadaki prestijli okulların da aralarında yer aldığı bin 400’ün üzerinde üniversiteden başvuru geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Yetenek Kapısı’nın çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, 3 bin 556 şirket ile 752 bin üniversite öğrencisinin sistemde aktif olduğunu belirtti. Atay, “Sistemde 288 iş ilanı, 196 aktif kariyer etkinliği var. Sistemde 1.410 üniversiteden öğrenci bulunuyor. 107 ayrı ülkeden de öğrenci sisteme kaydolmuş” diye konuştu.

YETENEK KAPISI’NDAN KARİYER

Yetenek Kapısı ile Türkiye’de kariyer hizmetleri alanında mevcut kapasitenin geliştirilmesi, üniversite kariyer merkezlerinin hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. İşverenler iş ilanlarını, etkinlikleri ve eğitimlerini bu kapı üzerinden duyurabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik tüm ilanları ve diğer kariyer imkanları da Yetenek Kapısı’nda yer alıyor. Böylece kamunun ilanlarından tüm üniversite öğrencileriyle mezunları eşit şekilde yararlanabiliyor. İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’nin “yetenek (beceri) haritası” çalışmasını da bu yıl tamamlamayı planlanıyor. Çalışmayla Türkiye’de hangi bölgede, hangi sektörde, hangi ilde hangi becerilerin olduğu ortaya konulacak.

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