750 milyon dolarlık ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracı

Vakıfbank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla tamamladı. Birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6.625; kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. İhraç işleminden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk ‘Sürdürülebilir Eurobond’’ ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün üç katından fazla talep geldi. Söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle, özellikle Kıta Avrupası merkezli Çevresel-Sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk” dedi.

ÇEVRE DOSTU PROJELER

Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracı olan 750 milyon dolar tutarındaki işlemi hatırlatan Üstünsalih, “Yeni ihraçla birlikte, tüm dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı işlemini de tamamlamış olduk” dedi. Tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır” diye konuştu.