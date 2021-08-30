75 yıl önce kurulmuştu... Dev şirket kurtarılamadı! Uçuşlarını durduruyor

İtalya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila, artık bilet düzenlemeyeceğini duyurdu. 15 Ekim'den sonraki uçuşlara bilet satmayı duran Alitaila'nın yerini farklı bir logoya sahip daha küçük bir şirket olan ITA alacak.

75 YIL ÖNCE KURULMUŞTU



CNN'in haberine göre 75 yıl önce kurulan Alitalia, bir zamanlar İtalyanlar tarafından "kanatlı ok" olarak biliniyordu. Uçaklarında İtalyan bayrağı gibi renklendirilmiş büyük 'A' harfli popüler logosu vardı. Bu logo İtalya'nın denizaşırı ülkelerdeki en tanınmış sembollerinden biriydi.

Alitalia, İtalyan tarzı ve yemekleriyle gurur duyuyordu. 1950'lerde uçuş görevlileri, moda evi Sorelle Fontana tarafından tasarlanan zarif üniformalar giyiyordu. Daha sonraki yıllarda Delia Biagiotti, Alberto Fabiani, Renato Balestra ve hatta Giorgio Armani'den oluşan etkileyici bir kadro, şık kıyafetler ve konforlu koltuklar yarattı.

İFLAS KAÇINILMAZ OLDU

Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Son 30 yılda İtalya hükümeti, havayolunu yok olmaktan kurtarmak ve çalışanlarını işte tutmak için milyarlarca avro yardımda bulundu.

Şirket Mayıs 2017’de iflas ilan etti. Buna ek olarak, pandeninin ardından şirket iyice zora düştü. 2020’de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son noktayı koydu.

ÇALIŞANLARA NE OLACAK BELLİ DEĞİL

2019’da 21,3 milyon yolcu taşıyan Alitalia, yaklaşık 10 bin çalışana istihdam sağlıyor. Bu çalışanlara ne olacağı belli değil. 2008’e kadar tamamen devlete ait olan şirket, 2013’ten beri dolaylı olarak devlete ait bir şirket aracılığıyla kontrol ediliyordu.

YENİ ŞİRKET ITA

Italia Transporto Aereo (ITA), İtalya’nın yeni bayrak taşıyıcı firması olacak. ITA; Milano ve Roma’dan New York’a ve Roma’dan Tokyo, Boston ve Miami’ye uçuşlar düzenlemeyi planladığını söyledi.

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