75 bin konut sahibiyle buluşuyor

Yüz binlerce vatandaşın beklediği sosyal konut kuraları için takvim belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimlerine 23 Mart’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurasını yaparak 24 bin 551 konutun hak sahiplerini belirlendi. Kuralar tedbirler kapsamında 12 Mart’tan itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 23 Mart’tan itibaren, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla kuralar ertelendi.

28 NİSAN’DA BAŞLIYOR

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre kuralar 28 Nisan’da yeniden başlıyor. 100 bin sosyal konutun bir bölümü için korona öncesi kura işlemleri tamamlandığı için bu tarihten sonra yaklaşık 75 bin konutun sahibi belli olacak. 28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm illerdeki kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

1.2 MİLYON BAŞVURU

2019 sonunda açıklanan projeler yoğun ilgi gördü. 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında talep toplandı ve toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 375 bin 953, İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu. Dar gelirli vatandaşlar bu projelerden yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 konutların ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. 2+1 daireler için taksitler 894 liradan, 3+1’ler için 1022 liradan başlayacak. 81 ile yapılacak 100 bin konutun yatırım değeri ise 17 milyar 300 milyon lira.

HER YIL 100 BİN KONUT YAPILACAK

TOKİ dar gelirli vatandaşa sosyal konut projesinde yola ‘yılda 50 bin konut’ planıyla başlamış ve yoğun talep görmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu sayı 100 bine çıktı ve sürekli hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle her yıl 100 bin konut inşa edilecek.

SALGIN NEDENİYLE GÜVENLİ PARA İADESİ

Kuraya katılan vatandaşlar ev almaya hak kazanamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.