741 ev ve iş yeri İzmirlilere teslim edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından paylaştığı videolu mesajında, İzmirlilere verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel İzmir'imizde deprem sonrası yaptığımız güvenli ve sağlam yuvalarımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz anahtar teslim törenine tüm İzmirli hemşehrilerimizi bekliyoruz. 🔑🏡



🗓️26 Kasım Cuma

⏰14.00

📍Bayraklı - Manavkuyu pic.twitter.com/kQTfRGr2Gh — Murat KURUM (@murat_kurum) November 25, 2021

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin hüznünü, diğer taraftan da depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. İzmir Bayraklı'da toplam 5 bin 74 konut, 353 iş yeri yapıyoruz.

Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1391 konut, 302 dükkandan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 649 konut ve 51 dükkanı da aynı hızla tamamlayacağız. Böylesi özel bir gün de tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.