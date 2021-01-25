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74 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Hatay İli Yayladağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi 74 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhaleye 17.02.2021 tarihi saat 14:00’e kadar teklif verilebilecek.
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