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70’inci yaşında yeni hedefler koydu

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#ALARKO#Üzeyir Garih#İshak Alaton
70’inci yaşında yeni hedefler koydu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

ALARKO, 1954’te merhum Dr. Üzeyir Garih ve İshak Alaton’un adımlarıyla başlayan yolculuğunda 70 yılı tamamladı.

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Şirket 2028 için 4 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşma hedefi koydu. Alarko Holding, yeni stratejisi kapsamında yapacağı ilave yatırımlarla bu hedef değerin yüzde 50’sini mevcut sektörlerden, yüzde 40’ını yeni iş kollarından, yüzde 10’unu ise yüksek potansiyeli olan girişimleri destekleyen Yatırım Grubu’ndan elde etmeyi planlıyor.

‘KENDİMİZİ YENİLİYORUZ’

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, 7 bine yakın çalışanla 70 yıllık bir marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu başarıyı ileriye taşımak ancak dönüşebilme yetkinliğiyle mümkün. Biz de çağı şekillendiren dinamiklerin ışığında kendimizi sürekli yenileme cesareti gösteriyoruz. 360 derece bir bakış açısıyla ele aldığımız dönüşüm yolculuğumuzda ülkemiz ve dünyamız için yarattığımız değeri yeniden tanımlıyoruz. Bu süreçte yeni yatırım açılımları yapıyor, organizasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendimize iddialı hedefler koyuyoruz. 70’inci yılımızda sonuçlarını güçlü şekilde görmeye başladığımız bu yolculuğu ve kararlı adımlarımızı yeni logomuzla simgeleştirmek istedik.”

 

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#ALARKO#Üzeyir Garih#İshak Alaton

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