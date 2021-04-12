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700 metre otokorkuluk yaptırılacaktır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yol ağında bulunan yollarda kullanmak üzere malzemeli otokorkuluk yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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