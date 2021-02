7 yılda 197 milyon TL geri dönüşüm tasarrufu

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Arçelik, Türkiye’de hem üretici olup hem de sektörünün geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket. Yeni sloganımız ‘İyiliği Aşkla Tasarlar’ ile odağımıza sorumlu üretim ve tüketimi alıyoruz. Bu doğrultuda geri dönüşüm tesislerimiz ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Son 7 yılda 1.3 milyon adet ürün geri dönüştürüldü. 326 GWh’lik elektrik tüketimi önlenerek 197 milyon liralık tasarruf sağlandı. Enerji kazancı 2.5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu” dedi. Üretim ve tüketimde olduğu gibi ürünlerin kullanım ömrü dolduğunda oluşan atıkların geri dönüşümünün de sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Can Dinçer, “Elektronik atıklarla ilgili rakamlara bakarsak, dünyada her yıl 50 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) oluştuğu belirtiliyor. The Global E-Waste Monitor 2020 Raporu’na göre ise 2019 yılında Türkiye’de oluşan AEEE miktarı 847 bin ton. Yani Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton AEEE’nin oluştuğu öngörülüyor. İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 2020 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 37’sini küçük ev aletlerinin, yüzde 22’sini ise büyük ev eşyalarının oluşturduğunu söylüyor” şeklinde konuştu.