7 Temmuz fırsatları... Yeni güvenlik standartlarına geçiş öncesi sıfır otomobilde kampanyanın dozu arttı

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Türkiye, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde 7 Temmuz Pazar gününden itibaren sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımlarını artırmaya hazırlanıyor. Avrupa’da ölümlü trafik kazalarını en aza indirme hedefiyle devreye alınacak GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) kapsamında bu tarihten itibaren satılacak sıfır otomobillerde; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor. Yeni dönemin başlamasına tam bir ay kala, otomotiv markaları bu standartlara uymayan araçlarını elden çıkarmak için kampanyanın dozunu arttırdı. Öyle ki, kimi modellerde nakite alımda 200 bin TL’yi aşan indirimler bile var.

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HANGİ MARKALARI KAPSIYOR

GSR2 düzenlemesi halihazırda otomobillerinde söz konusu donanım özelliklerini barındıran orta-üst veya üst segment otomobilleri kapsamıyor. Elinde ‘2023 model yılı’ stoğu kalmayan markaların birçoğu da zaten 7 Temmuz’a hazırlıklı giriyor. Ancak, özellikle Türkiye’de üretilen otomobillerin en alt donanımlıları ile ekonomik sınıftaki ithal otomobillerin yine giriş seviyesi donanımları bu kapsama giriyor. Bursa’da üretilen Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane; İzmit’te üretilen i10, i20 ve Bayon’un giriş seviyesi versiyonlarında GSR2 geçişine uymadığı için önemli kampanyalar yapıldı ve bazılarında yapılmaya devam ediyor. İthal otomobillerde ise Honda City, Renault Capture, Citroen C3 gibi modellerde Haziran ayına özel avantajlar dikkat çekiyor.

799 BİN LİRAYA EGEA

Bu kapsamda, Bursalı Fiat Egea Sedan’ın 1.4 Fire 95 HP versiyonunun fiyatı yaklaşık 1 milyon TL’den 799 bin TL’ye kadar düşürüldü. Kampanyanın sınırlı sayıda ve Temmuz başına kadar geçerli olacağı duyuruldu. Japon üretici Honda da City modeli için 200 bin TL’nin üzerinde bir indirim yaparak aracın fiyatını 1 milyon 255 bin TL’den 1 milyon 30 bin TL’ye düşürdü. Yine İzmitli i10’nun 1.2 MPI Jump Manuel versiyonunda fiyat haziran ayına özel 970 bin TL’den 895 bin TL’ye geriledi. Renault Captur modeli için 100 bin TL nakit alım desteği sunarken Citroen, C3 (1.2 PureTech 85 HP - 5 İleri Manuel) modelinin fiyatını 963 bin TL’den 890 bin TL’ye indirdi.

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HAZİRAN’DA KAMPANYALI BAZI MODELLER

GSR2 donanımları araç başına maliyetleri sınırlı da olsa artıracak. Sektör temsilcilerine göre, bu fiyat artışları aracın halihazırda sahip olduğu güvenlik donanımına göre değişiklik gösterecek. Kimi otomobillerde mevcut donanımların üzerinde birkaç ilave yapılacak ve fiyatı yüzde 2-3 bandında artacak. Kimisinde ise fiyat artışları yüzde 4-5’leri bulacak. Ancak fiyatı artacak otomobil modelleri genellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin yani 900 bin TL - 1.5 milyon TL bandındaki otomobillerin en alt donanımlı versiyonlarıyla sınırlı kalacak. Birçok marka pandemi döneminden bu yana otomobilleri yüksek donanımla satışa sunuyor.

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BU DONANIMLAR STANDART OLACAK

- Acil Durum Fren Sistemi (AEB)

- Şerit Takip Sistemi (LDWS)

- Geri Vites Kamera Sistemi

- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)

- Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW)

- Akıllı Hız Yardımcısı (ISA)

- Alkol Kilit Sistemi (AIS) Hazırlığı

SATAMAYANA % 1 CEZA VAR

7 Temmuz süreciyle ilgili olarak akıllara “7 Temmuz’a kadar GSR2’ye uymayan araçlarını satamayan markalar ne yapacak?” sorusu da geliyor. Bu noktada, Bakanlık tarafından markalara geçtiğimiz yıl yaptığı satışın yüzde 10’u kadar satış yapma hakkı tanınıyor. Örneğin, 2023 yılında 70 bin adet otomobil satan bir marka, bu yıl GSR2 uyumluluğu olmayan 7 bin adet otomobil satabilecek. Bu adedin üzerine çıkarsa ÖTV matrahının yüzde 1’i kadar ceza ödeyecek. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Citroen Genel Müdürü Selen Alkım, “Bütün otomobiller Avrupa regülasyonuna uygun bir şekilde bir takım güvenlik ekipmanlarıyla zenginleştirilmek durumunda. 7 Temmuz’a kadar normal şartlarda araçları ithal etme durumumuz varken şimdi plakalandırma, tescil ettirme zorunluluğu da geldi. Satmak zorundayız, bayilerimiz de satmak zorunda ama 7 Temmuz’dan sonra satmak üzere izin alabileceğimiz de bir adet var. Şöyle ki geçen sene sattığımız yaklaşık 45 bin adet binek otomobilin yüzde 10’u kadar 7 Temmuz sonrasına stok taşıyabiliyor ve satabiliyoruz. Ama tabii bunun ÖTV matrahının yüzde 1’i kadar bir cezası var” dedi.