7 Şubat 2020 anlık altın fiyatları: Kapanışta çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatı takibi yapan vatandaşlar, cuma günü akşam saatlerinde altın fiyatlarının güncel fiyatını araştırmaya başladı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde işlem gördü. Peki, en güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatı takibi ve gram, çeyrek, tam ve yarım altının anlık fiyatı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,00 301,20 302,20 302,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.992,00 2.013,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,50 278,50 276,00 280,00

Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.946,00 1.966,00

Yarım Ziynet 969,00 979,00 973,00 983,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 487,00 492,00

ÇEYREK VE GRAM ALTIN SABAH NE KADARDI?

Geçtiğimiz gün yükselmeye başlayan gram altın, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 301 lirayı buldu. Haftanın açılışını 480 liranın altında yapan çeyrek altın ise 481 TL’den alınırken 492 liradan satışa sunuldu.

Yarım altının satış fiyatı 959 liradan işlem görürken, 984 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise iki bin 26 liradan satılırken, bin 996 liradan geri alındı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğine dair haberlere paralel azalan risk algısıyla, görece riskli varlıklara talebin arttığını ve altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini kaydetti.

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