7 milyar TL’lik yatırım atağı

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Şirket İstanbul ve İzmir’de 7 yeni projeye başlayacağını açıkladı. “Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stoğunu geliştirmek için önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde, İstanbul ve İzmir’in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başlıyoruz” diyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni projelerin İstanbul’da Ispartakule, Beyoğlu, Çekmeköy ve Kasımpaşa, İzmir’de ise Urla, Dikili ve Alsancak’ta yer alacağını dile getirdi.

TÜKETİCİDEN YOĞUN TALEP

Pandemi ile değişen konut talebine uygun projeler geliştireceklerini belirten Kabadayı İstanbul projeleri için şu bilgieri verdi: “Ispartakule’de geliştireceğimiz proje, tamamı balkonlu veya bahçeli 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. Projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri ile açık hava cadde mağazaları ve açık/kapalı otoparklar yer alacak. Beyoğlu’nda hayata geçirmeyi planladığımız projemiz otel, balkonlu veya bahçeli 125 konut ve 6 ticari üniteden oluşacak. Çekmeköy’deki ikinci yatırımımız olacak projemiz 3 katlı bloklardan oluşacak, 121 konut ve 17 ticari üniteyi kapsayacak. Kasımpaşa’daki projemiz ise tarihi un fabrikasının restorasyonu ile hayata geçirilecek olup otel, iş yeri ve dükkanlardan oluşacak.” Ispartakule projesi için 3 bin ön talep aldıklarına dikkat çeken Kabadayı İzmir projeleri için de şunları söyledi: “İzmir Dikili’deki projemiz, otel, ticari alanlar ve yüzme havuzlu villalardan oluşacak. Alsancak’ta tren garının yanında yer alacak projemiz konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Urla’daki projemizi ise yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine 250 ile 450 metrekare arasında değişen toplam 70 müstakil villa olarak hayata geçireceğiz.” Kabadayı, 2022 yılı için yüzde 30 oranında büyüme beklediklerini ve 7 proje ile 1700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini ekledi.

FİYAT AVANTAJLI

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Pandemi başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yavaşlama gözlendiğini, ancak toparlanmanın da hızlı olduğunu belirten Kabadayı, “Bekleyen konut talebi, her geçen yıl artan yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi ve kentsel dönüşüm ile 2022 yılı ekonomimiz ve gayrimenkul sektörümüz için çok daha olumlu bir yıl olacak” dedi. Maliyetlerdeki artışa da değinen Kabadayı, “Artan maliyetin fiyatlara yansıması kaçınılmaz. 2022’nin 2. yarısından sonra fiyatlar daha da yukarı gidecek. Bugün üretilen konutlarda alıcı için avantajlı. Bunu görenler alıma geçiyor” ifadelerini kullandı.