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Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, inşaatların hızlandırılması ve sürecin aksamaması için tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığı vurgulandı. İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut/iş yerinin teslim edildiğinin, isteyene de taşınmazlarının güncellenmiş bedelinin ödendiğinin altı çizildi.

DEVLET GÜVENCESİNDE DÖNÜŞÜM

Paylaşımda, 7 maddede deprem bölgesinde kentsel dönüşüm süreci şöyle anlatıldı:



1-Kentsel dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yürütülür.

2-Başkanlık, kentsel dönüşüm alanlarında, vatandaşın bir an evvel yeni konutlarına yerleşebilmesi için plan, proje, ruhsat ve izin işlemlerini hızlandırır.

3-Sürecin tek elden yönetilmesi için tüm taşınmazlar geçici olarak Hazine adına tescil edilip devlet emanetine alınır.

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4-Yeni yapının inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir.

5-Hak sahiplerine bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ve kat mülkiyeti Hazine adına kurulur.

6-İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut/iş yeri verilir, isteyene taşınmazlarının güncellenmiş bedeli ödenir.

7- Konut/iş yeri almak isteyen hak sahipleriyle taşınmazlarının güncel bedelleri, indirimli yapım maliyetlerinden düşürülerek sözleşmeyle teslim süreci tamamlanır.