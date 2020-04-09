7 kuruma düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameyle 7 kurumun teşkilat yapısında yeni düzenlemelere gidildi. KOSGEB, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TRT, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsü’nün teşkilatı yapısında ve görevlerinde yeni düzenleme yapıldı. MAPEG, savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak kataloğu hazırlayacak, savaş ve seferberlik hali için akaryakıt tahsisatı (belli para ayırmak) yapacak.MAPEG, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak gerekli iş ve işlemleri yapacak. Hammadde ve Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projlerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretim izin taleplerini değerlendirecek.

KAMU YARARINA ÖNCELİK

Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı, madencilik faaliyetleriyle, kamu kurumlarınca planlanan kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait yatırımların kamu yararı açısından önceliği ve önemine ilişkin bakanlığa görüş bildirecek. Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve bunların görev ve yetkilerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Genel Müdürlükte maden ve petrol uzmanı ve yardımcısı dışında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilemeyecek. KOSGEB, kalkınma plan ve programları doğrultusunda girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde de destek sağlayacak. İşletmelere hizmet için yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması ve işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, kaynak sağlanması konularında karar almak icra kurulunun görevleri arasında yer alacak. Kararnameye göre Türkiye Su Enstitüsü, uluslararası ve bilimsel gelişmelerin takibini yapacak. TRT’nin yapım ve yayın hizmetleri, memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülecek.

Kararnameyle TSE tarafından kabul edilen standartlar, ilgili olduğu bakanlığın teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın onayıyla mecburi kılınabilecek. TSE, uygunluk değerlendirme alanlarındaki faaliyetleri yürütecek. TÜİK bünyesindeki İstatistik Konseyi’nin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde konsey başkanı, diğer kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın konsey toplantılarına çağırabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında ilgili ülke mevzuatıyla standartlarına uyarak vakıf kültür varlıklarını ihya edip onaracak. Yurt dışındaki vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yeni yapı inşa etmek ve bunları onarmak da müdürlüğün görevleri arasında olacak.