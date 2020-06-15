7 kişilik GLB ile hedef liderlik

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni GLB ile özellikle kalabalık ailelere yepyeni bir alternatif sunuyoruz. Premium kompakt sınıfta, sunduğumuz çeşitliliği daha da genişleterek liderliği hedefliyoruz” dedi.

KÜÇÜK MOTOR HACMİ

7 kişilik bir oturma kapasitesi ile geniş bir iç hacim sunan Mercedes GLB’nin motor hacmi ise alışılmış SUV modellerine göre küçük hacimli. Yenilenen, yeni kompakt sınıf neslini oluşturan sıralı dört silindirli 1.3 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru bir önceki nesiller ile karşılaştırıldığında güç üretimi ve yakıt verimliliği açısından önemli gelişmelere sahip. Küçük hacimli motoru ile verimlilik hedefiyle yola çıkan GLB, aynı zamanda düşük vergi diliminde kalmayı başararıyor. 163 beygir güç üretebilen turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes-Benz GLB 200, 406 bin TL’den başlayan Progressive donanım paketi ve 446 bin 600 TL’den başlayan AMG donanım paketi ile sunuluyor.

GENİŞ İÇ MEKAN

Yeni GLB, Mercedes’in yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. Kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına erişim sağlanıyor. İçeri ittirilebilen veya yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi ve isteğe bağlı tercih edildiği takdirde üçüncü koltuk sırasını da kapsayacak şekilde tasarlanan arka yan cam hava yastığı gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile güvenle yolculuk yapılabiliyor. Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla bin 805 litreye kadar alan bulunduruyor.