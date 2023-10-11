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7 günde yüzde 32 yükseldi, SPK 3 kişiyi yakaladı

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#Özderici GYO#SPK#Ayşegül Altuntaş
7 günde yüzde 32 yükseldi, SPK 3 kişiyi yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:11

Sermaye Piyasası Kurulu, olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine sahne olan hisselerdeki hareketleri incelemeye devam ediyor. SPK yaptığı incelemeler neticesinde Özderici GYO hissesinde Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş, Musa Altuntaş'a 6 ay borsalarda işlem yapma yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Özderici GYO pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 3 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada "02.10.2023-09.10.2023 döneminde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş, Musa Altuntaş'a 11.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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7 GÜNDE YÜZDE 32 YÜKSELDİ

Sermaye Piyasası Kurulu Özderici Gayrimenkul'deki hızlı yükselişi ele aldı. 2 Ekim-9 Ekim 2023 tarihleri arasında hissede olağandışı fiyat ve miktar hareketleri görüldü.

Hisse 2 Ekim 2023'te 5,66 liradan açılış yaptı. 9 Ekim 2023'te ise 7,34 liradan kapandı ve gün içinde de 7,45 liraya kadar yükseldi. Böylece 7 işlem gününde hisse yüzde 32 değer kazanmış oldu. Kısa sürede bu kadar hızlı yükselmesi nedeniyle de SPK'nın radarına girmiş oldu.

 

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#Özderici GYO#SPK#Ayşegül Altuntaş

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