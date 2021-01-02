7 ayrı girişime ‘imece’ desteği

Aralık 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek programdan faydalanacak girişimler; sıfır atık felsefesiyle hareket ederek, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiren ‘AnadOlive’, cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere çevreye etkisi düşük ileri kompozit alternatifi sunan ‘B-PREG’, 7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan ‘Kodris’, atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde eden ‘Laska’, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunan ‘Manibux’, e-spor eğitimleri veren ‘The Academys’ ve kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan ‘Tospaa’. “Program ile Türkiye’de sosyal etki üreten girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise, “Zorlu Holding olarak sosyal meselelerin çözümü için kaynakların toplumsal etkisi yüksek olan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.