7.7 milyon kişiden 110 milyar TL yapılandırma

Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Elvan, “Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı.

Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4.1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp, 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

FİYAT İSTATİSTİKLERİ İÇİN ‘DANIŞMA KURULU’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı LÜtfi Elvan’ın gündeme getirdiği şeffaflık adımlarından birisi atıldı. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan Kurul, geçen ay 3 kez toplandı.

Geçen yıl yaşanan ve hala devam eden koronavirüs salgını süreci, hane halklarının tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesine sebep oldu. Bu durum tüm ülkelerde fiyat istatistiklerinde madde ve ana harcama grubu ağırlıklarının, güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde gözden geçirilmesi ve en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanması zorunluluğunu doğurdu. Kurul’un geçen ay yaptığı toplantılarda temel olarak, 2021 için TÜFE’de planlanan değişiklikler ve TÜİK’in madde ağırlıkları konusunda, Avrupa İstatistik Ofisi’nin güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmalar gündeme alındı ve Kurul üyeleri bilgilendirildi.