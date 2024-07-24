6’ncı EKK’da iklim krizi tedbirleri masaya yatırıldı

Haberin Devamı

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “Orta Vadeli Program (OVP) ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecek” mesajı verildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada toplantıda ele alınan başlıklar şöyle sıralandı:

GÜNEŞ SANTRALLARI KURULACAK

“2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir.

Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.

İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallarından karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir.

Haberin Devamı

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurul’un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.”