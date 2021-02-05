68 milyarlık borcun taksitleri 6 ay ertelendi

Pandemi nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası’ndan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. En son 2020 yılı temmuz-eylül dönemi taksitleri ötelenen esnaf ve sanatkarın dünkü kararla 2021 yılı ocak-haziran taksitleri ertelenmiş oldu. Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısı azalanlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

RAHATLAMA SAĞLANDI

Yeni kararla 6 aylık dönem için esnafa 12 milyarlık rahatlama sağlandığını belirten TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, “Ekim-aralık döneminde taksitlerini ödeyemediği için takibe düşen 201 bin esnafımızın 1 milyar liralık ödenmemiş taksit tutarı da bu ertelemeden yararlanacak” dedi. Toplamda 68 milyar liralık kredinin 13 milyar liralık taksitinin ertelendiğini ifade eden Akgül, 68 milyarlık kredinin 52-53 milyarının TESKOMB kefaletiyle, 15-16 milyarının da doğrudan Halk Bankası’nca verildiğini anımsattı. Akgül, “TESKOMB kefaletli krediler 4 ila 5 yıl vadeyle veriliyor. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarımızın ödeyemediği tutar, kalan taksitlere bölünerek eklenecek. Yani kredisinden dolayı 60 taksiti kaldıysa, ödeyemediği kısım 60 taksite ilave edilecek” dedi.

KİMLER YARARLANACAK?

31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.