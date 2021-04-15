67 yıldır ekonomiye katkı sağlıyor

VakıfBank üst yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etmelerinin ardından yapılan hibrit etkinlikte VakıfBanklı 1.500 üst düzey yönetici, dijital olarak bir araya geldi.

Kuruluşunun 67’nci yılını geride bırakan VakıfBank, pandemi nedeniyle yeni yaşını dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren etkinlik ve uygulamalarla kutladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 20 bin VakıfBank çalışanına özel olarak hazırladığı video mesaj ile seslenirken, dijital ortamda 1.500 çalışanın katılımıyla geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerinin de verildiği kutlamada 400’e yakın çalışan kıdem ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, VakıfBank yönetim ekibi, Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.

VakıfBank’ın 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66.6 oranında artırarak 700 milyar TL’ye çıkardığına ve bu şekilde Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olduğuna dikkat çeken Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, 67 yıllık tarihi boyunca ülkemizin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmuş; özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere desteğini daha da artırmıştır. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde de aynı şevk ile çalışmayı sürdürdük. Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların doğru alanlarda kullanılması için var gücümüzle çalıştık” diye konuştu.

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