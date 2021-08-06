66.3 milyar liralık yapılandırma

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu olan şirketler için 2018 yılında yönetmelikle yeniden yapılandırma düzenlemesi getirildi. Yönetmelik yeterli olmayınca yeniden yapılandırma için 2019 yılında yasal düzenlemeye gidildi. Geçen ay da hem süresi uzatıldı hem de küçük ölçekli işletmeler için sınır 25 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı. Finansal yapılandırma sonuçlarını Bankalar Birliği yayımlıyor.

Haziran ayı sonu itibariyle yayımlanan rapora göre, 2019 yılından beri yürütülen yapılandırmada mayıs ve haziran ayında 24.9 milyar liralık yapılandırma dikkat çekti. Mayıs ayında büyük ölçekli şirketler grubunda 14.3 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı. Akdeniz bölgesinde dört şirkete ait 7.8 milyar lira, İstanbul’da da 5.2 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı. Haziranda da 10.6 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Bunun 6.8 milyar liralık kısmının Batı Anadolu’daki 3 şirkete, 3.8 milyar lirasının da İstanbul’daki 8 firmaya ait olduğu belirtildi. Haziranda yapılandırılan borçların 5.3 milyar liralık kısmı 2 enerji, 1.6 milyar liralık kısmı ise inşaat firmalarına ait. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren 2 şirketin de 3 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı.

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