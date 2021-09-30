652 liralık cezaya taksicinin cevabı: O parayı bir günde kazanıyorum

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Taksi Denetimleri Genelgesi’ sonrası dün birçok noktada uygulama yaptı. Fatih’teki denetimde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksi şoförlerine ceza yazıldı.

Denetimde, elinde büyük bir valiz bulunan sivil trafik polisi taksilere müşteri gibi binmeye çalıştı. Polisi aracına almayan 4 taksicinin araçları 10’ar gün trafikten men edildi. Bir taksi şoförünün ise içinde yolcusu olmasına rağmen taksimetre açmadığı tespit edildi. Taksiciye 652 lira ceza kesildi. Taksici bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Ceza makbuzunu aldıktan sonra sinirli hareketlerle taksiye binen taksici “Ne kadar ceza yediniz” diye soran gazetecilere, “Ben bir günde kazanıyorum o parayı. Öderim” diye yanıt verdi.