651 bin çiftçiye 2.6 milyar TL

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Kurul’da Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Tarımın siyaset üstü bir sektör olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Toplumun bütün paydaşlarının da buna katkı sağlaması lazım. Önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak, bu sektöre de önemli mesele diye yaklaşmamız gerekiyor. Ordumuza nasıl yaklaşıyorsak, önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak tarıma da bu şekilde yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum” dedi.

‘ÇİFTÇİMİZİ MEMNUN ETTİK’

Çiftçilere yapılacak ödemeler konusunda bigi veren Pakdemirli şunları söyledi: “Kuraklıkla ilgili de elden geldiğince çiftçimize destek olma gayretiyle 651 bin çiftçimiz için bir tedbir paketi hazırladık, bu da 2.6 milyar lira. Bu 2.6 milyar lirayı da aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz. Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık ve memnun ettik. Bakın, bu hasat dönemi için buğdayı 1.71’e çiftçimiz mal etti, ortalama 2.5 liradan sattı. Arpayı 1.85’e mal etti, 2.36’dan sattı. Mısırı 1.48’den mal etti, ortalama 2.60’dan sattı. Bu devletin kurumları herkese lazım arkadaşlar. Gelemezsiniz iktidara ama yarın bir gün iktidara gelirseniz TÜİK de lazım, orman da lazım, diğerleri de lazım. Nohutta maliyet 5.19, satış 6. Mercimeğin maliyeti 6.23, satış 7.80. Ayçiçekte maliyet 3 lira, satışı 5 lira, fındığın maliyeti 17 lira, satışı 26.50 lira satış.”



“Çiftçi için geleceğe yönelik risklerden bir tanesi emtia fiyatlarının geriye doğru gelmesidir ama 2022 hasat dönemi için bu gözükmüyor” diyen Bakan Pakdemirli, “Çünkü her hâlükârda gübre, mazot ve diğer maliyetler dünyada da arttığı için maliyetler yüksek oluşacak ve bu yüksek maliyetlerle üreten çiftçimiz malını zarar etmeden satıyor olacak. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimalini görmüyorum. O gün maliyet 5’se 5, 10’sa 10 ona göre uygun fiyatlar piyasada oluşacak” şeklinde konuştu.