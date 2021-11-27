650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

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Banka bu işlemle tüm sendikasyon kredilerini ‘sürdürülebilir sendikasyon’ kredisine dönüştürdü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı şekilde yenileyerek, sürdürülebilir temalı fonlamalardaki öncü konumunu devam ettirmiştir. Yüzde 102 oranında yenilediğimiz sendikasyon kredimiz ülkemize ve Bankamıza duyulan güveni bir kez daha perçinlemiş oldu” dedi. VakıfBank’ın güçlü muhabir ağına vurgu yapan Üstünsalih, “SMBC ve Standard Chartered Bank’ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu, Emirates NBD’nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ve First Abu Dhabi Bank ile birlikte üstlendiği kredi işlemine 16 ülkeden 27 banka katılım sağladı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor + 215 baz puan, Euro maliyeti ise Euribor + 175 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayındaki 1.1 milyar dolarlık işlemle beraber 1.8 milyar dolara ulaşan sendikasyon kredimiz, güçlü muhabir ağımızın en önemli göstergesi” dedi.

REEL SEKTÖRE DESTEK

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Sürdürülebilirliğin yalnızca dünyanın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğunu vurgulayan Üstünsalih, “Karbon emisyonumuzun azaltılması, elektrik tüketimimizde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına yapılacak raporlama taahhütlerini içeren sendikasyon kredimizin maliyeti, bu taahhütlerimizin ilgili dönemlerde gerçekleşmesi durumunda daha da aşağı seviyelere inecektir” dedi. VakıfBank’ın uluslararası kaynak temininde en aktif Türk Bankası olduğunu belirten Üstünsalih, “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 750 milyon dolar tutarlı, Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemi, ikicisini tamamladığımız Sürdürülebilir Eurobond ihracı ve sürdürülebilir sendikasyon kredileri ile fonlama alanında başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Yurtdışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan kaynağımızla reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.