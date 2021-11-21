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650 dev gemiyle 750 bin turist Kuşadası’na gelecek

#Kruvaziyer Gemisi#Kuşadası#Turist
650 dev gemiyle 750 bin turist Kuşadası’na gelecek

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası’na 2022 yılında gelmek üzere 650 kruvaziyer gemisi ile 750 bin turist rezervasyon yaptırdı.

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Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl az geminin uğradığı Kuşadası'nda durağan sezon geçiren kent esnafı, 2022'deki gemi rezervasyonlarından dolayı yeni sezona umutlu giriyor. ‘Yüzen otel’ olarak da bilinen kruvaziyerlerin en fazla uğradığı yerlerden biri olan Kuşadası, salgın sürecinde verilen aradan sonra ilk gemiyi ekim ayında ağırladı. Dev gemiler kent ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyor. Günün bir bölümünde Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden binlerce turist, daha sonra kent merkezinde alışveriş yapıyor.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Salgın dolayısıyla yaz sezonunu durağan kapatan ilçe esnafı, ekimden sonra başlayan gemi trafiğinden dolayı mutlu. Normalde kasım ve aralık ayında neredeyse geminin uğramadığı ilçeye bu iki ayda 13 gemi gelecek. Kuşadası, kruvaziyer turizmde asıl sıçramayı ise gelecek yıl yapacak. Gelecek yıl için 650 gemi ve 750 bin turistin Kuşadası rezervasyonları şimdiden hazır. Dev gemilerden inecek 750 bin yolcuyu misafir edecek olan Kuşadası esnafı da bu durumdan bir hayli memnun. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, şunları söyledi: “1 Ekim’den itibaren yoğun bir gemi talebi başladı. Şu ana kadar 17 gemi seferimiz oldu. Yıl sonuna kadar 13 gemi daha gelecek. Normalde kasım ve aralık ayları daha sakin geçer. Daha az sayıda geminin geldiği aylardır ama bu yoğun talep gecikmiş olmakla birlikte aslında Kuşadası, yılın bu son üç ayını çok yoğun gemi trafiğiyle geçiriyor.”

YOLCU REKORU

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Toparlanmanın 2022'de başlayacağını belirten Güngör, şunları kaydetti: “Kuşadası ekonomisi önemli ölçüde kruvaziyer turizm üzerinde dönmekte. Dolayısıyla herkes heyecanla 2022'nin iyi bir şekilde geçmesini bekliyor. 2022 dünya genelinde bir toparlanma senesi olacak. Türkiye de bu anlamda en güçlü toparlanan ülkelerden biri olacaktır. Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı. Önemli aksilik olmadığı müddetçe bunların gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 2022'de bizi çok iyi bir sezon benziyor.”

'GEMİLER ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR'

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İlçede esnaflık yapan Zeki Çalışır da 2 yıl aradan sonra tekrar kruvaziyerlerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çalışır, “Bizim ekmek kapımız kruvaziyer limanı, Kuşadası’nın çok önemli bir ticaret kaynağıdır. Kruvaziyer gemilerinin ve yolcuların gelmesi bizim için olmazsa olmaz” dedi. Salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıl gemilere hasret kaldıklarını ifade eden Murat Taşın da “Gemi varsa Kuşadası vardır. Gemi yoksa yoktur. Bu sene gelen gemiler de seneye referanstır. Gemi müşterisi her şey demektir. Esnafın yüzünü güldürür” diye konuştu.

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#Kruvaziyer Gemisi#Kuşadası#Turist

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