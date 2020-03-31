65 yaş üstüne ücretsiz konuşma

Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkânı sağlıyor. Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına sunduğu kampanyayı sabit telefonlarla da sınırlamıyor. Her yöne 500 dakika paketini, sabit hatların yanı sıra GSM hatları için de geçerli hâle getirerek 65 yaş üstündekilerin çocukları, torunları ve tüm sevdikleri ile her istediğinde görüşebilmesine olanak sağlıyor.