65 yaş üstü, engelli, şehit ailesi ve gazilere fatura müjdesi! 3 ay elektrikleri kesilmeyecek

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ni kamuoyu görüşüne açtıklarını ve önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olarak karara bağlayacaklarını belirten Yılmaz, önemli yenilikler getirdiklerini belirtti. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 3 ay boyunca elektriği kesilemeyecek olan aboneler için tedarik şirketlerinin bu borçları 4 aya kadar taksitlendirebileceğini kaydetti.

Yılmaz, “Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arefesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak” dedi.

İNŞAAT BİTTİĞİNDE ELEKTRİK DE HAZIR

Geçen hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği’ne ilişkin de bilgi veren Yılmaz, elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını ve kesintilerin asgari düzeye indirileceğini bildirdi.

Yılmaz, yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını söyledi. Kalite faktörü bileşenleriyle bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini vurguladı.

Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verileceğini bildiren Yılmaz, “Ayrıca, bir inşaatın bitimiyle elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” dedi.