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61 ülkeden alıcı İstanbul’da buluştu

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#EVSİD#Lütfi Kırdar Fuar Ve Kongre Merkezi#Gazetehaberleri
61 ülkeden alıcı İstanbul’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye’ etkinliği Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

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Etkinlik kapsamında 55 üretici firma, 61 ülkeden 125’in üzerinde alıcıyla İstanbul’da buluştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, bu yıl nitelik açısından üst seviyede bir etkinlik geçirdikleri bilgisini verdi. Bu yıl gerçekleşen Invitation Only organizasyonuna Avrupa başta olmak üzere Güney Amerika, Uzakdoğu, Güney Afrika, Ortadoğu’dan alıcılar katıldı.

EVSİD Başkanı Talha Özger, sektörde ilk dört aylık ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geride olduğunu söyledi. Özger, “Rakiplerimizin döviz bazında fiyat indirdiği bir dönemde Türk üreticiler olarak döviz bazında artışlar yapamıyoruz. Hedefimiz yılın ikinci yarısında ihracatın artması, küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak” diye konuştu.

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#EVSİD#Lütfi Kırdar Fuar Ve Kongre Merkezi#Gazetehaberleri

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