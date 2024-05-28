61 ülkeden alıcı İstanbul’da buluştu

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Etkinlik kapsamında 55 üretici firma, 61 ülkeden 125’in üzerinde alıcıyla İstanbul’da buluştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, bu yıl nitelik açısından üst seviyede bir etkinlik geçirdikleri bilgisini verdi. Bu yıl gerçekleşen Invitation Only organizasyonuna Avrupa başta olmak üzere Güney Amerika, Uzakdoğu, Güney Afrika, Ortadoğu’dan alıcılar katıldı.

EVSİD Başkanı Talha Özger, sektörde ilk dört aylık ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geride olduğunu söyledi. Özger, “Rakiplerimizin döviz bazında fiyat indirdiği bir dönemde Türk üreticiler olarak döviz bazında artışlar yapamıyoruz. Hedefimiz yılın ikinci yarısında ihracatın artması, küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak” diye konuştu.