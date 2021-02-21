600 milyondan fazla insan yerinden olacak En Ã§ok etkilenecek Ã¼lke ve ÅŸehirler...

DÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler turistik yerlerinden bazÄ±larÄ±, deniz seviyesinin mevcut hÄ±zda yÃ¼kselmeye devam etmesi halinde, bu yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonunda tamamen yok olma riski altÄ±nda. BM HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Paneli (IPCC), deniz seviyelerinin 2100 yÄ±lÄ±na kadar endiÅŸe verici bir ÅŸekilde yÃ¼zde 25 artacaÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Nature Communications tarafÄ±ndan 2019'da yayÄ±nlanan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki bir deÄŸiÅŸiklik 600 milyondan fazla insanÄ± yerinden edecek. AynÄ± araÅŸtÄ±rma, 300 milyon insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± arazinin 2050 yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l sel baskÄ±nÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ± da buldu. En Ã§ok risk altÄ±ndaki yerlerin Ã§oÄŸu, seyahat sektÃ¶rÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de baÄŸÄ±mlÄ± olan ekonomilere sahip turistik yerler olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

Euronews'Ã¼n haberine gÃ¶re Fiji, Palau, SeyÅŸeller ve Maldivler gibi GeliÅŸmekte Olan KÃ¼Ã§Ã¼k Ada Devletleri (SIDS), alÃ§ak arazilerinden dolayÄ± en savunmasÄ±z Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bu Ã¼lkelerin sakinleri, yakÄ±nda yerlerinden edilebilecekleri ve daha yÃ¼ksek topraklara gÃ¶Ã§ etmeleri gerekebileceÄŸi gerÃ§eÄŸiyle zaten karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

DiÄŸer Ã¶nemli turistik yerlerin tamamen ortadan kalkmasÄ± pek olasÄ± olmasa da, aÅŸÄ±rÄ± sel baskÄ±nlarÄ± Amsterdam, Tokyo, Cape Town ve New York gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler iÃ§in dÃ¼zenli bir olay haline gelebilir. Bir metre yÃ¼kselen deniz seviyeleri Ã¶nemli bir miktar gibi gÃ¶rÃ¼nmeyebilir, ancak hem insanlar hem de ekonomi iÃ§in yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olacak.

Â VENEDÄ°K, Ä°TALYA

Genel olarak 'su ÅŸehri' olarak bilinen Venedik, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ve yÃ¼kselen deniz seviyesinin etkilerini zaten hissediyor. Venedik'te 2019'daki sel felaketleri tahmini 1 milyar Euro'luk zarara neden olmuÅŸtu.

Ä°talyan ÅŸehri geÃ§en yÄ±l Haziran ayÄ±nda tekrar sular altÄ±nda kaldÄ± ve bilim adamlarÄ±, 'yÃ¼zen ÅŸehrin' 2050'ye kadar her beÅŸ yÄ±lda bir ve 2100'e kadar her beÅŸ ayda bir aÅŸÄ±rÄ± sel yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorlar.

MALDÄ°VLER

Maldivler'deki kara alanÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu halihazÄ±rda deniz seviyesinden bir metreden az yÃ¼kseklikte, bu da ada Ã¼lkesinin yÃ¼kselen gelgitler iÃ§in son derece hassas olduÄŸu anlamÄ±na geliyor.

Åžu anki deniz seviyesinin yÃ¼kselmekte olduÄŸu hÄ±zla 2100 yÄ±lÄ±na kadar Ã¼lkenin dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nden fazlasÄ±nÄ±n su altÄ±nda kalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Pek Ã§ok Maldivlinin hayatÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkilemenin yanÄ± sÄ±ra, ÅŸu anda GSYÄ°H'nÄ±n Ã¼Ã§te ikisini oluÅŸturan turizm endÃ¼strisini de neredeyse kesinlikle kasÄ±p kavuracaktÄ±r.

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NEW YORK, ABD

Åžu anda bir taÅŸkÄ±n yataÄŸÄ±nda yaÅŸayan en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fusu iÃ§eren New York potansiyel olarak yaÅŸamak iÃ§in tehlikeli bir yer haline gelebilir. Buradaki deniz seviyelerinin 2100 yÄ±lÄ±na kadar 1,8 metre kadar yÃ¼kseleceÄŸi tahmin ediliyor.

Ã–zellikle Brooklyn ve Queens gibi ÅŸehrin alÃ§ak kesimlerinde on binlerce insanÄ±n yerinden edilebileceÄŸi tahmin ediliyor.

HONG KONG

Hong Kong'un hareketli metropolÃ¼nÃ¼ her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 56 milyon turist ziyaret ediyor. Bununla birlikte, kÄ±yÄ± kentinin 2100 yÄ±lÄ±na kadar 0.6-1.3m arasÄ±nda bir deniz seviyesi artÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

AÅŸÄ±rÄ± sel ihtimalinin artmasÄ±, deniz seviyesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu bÃ¶lgelerde yaÅŸayan 8,4 milyon sakini Ã¼zerinde yÄ±kÄ±cÄ± bir etki yaratacaktÄ±r.Â

DUBAÄ°, BÄ°RLEÅžÄ°K ARAP EMÄ°RLÄ°KLERÄ°

Dubai'de Ã¼Ã§ metrelik bir yÃ¼kselme Emirlik ÅŸehrinin altyapÄ±sÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu kaybetmesine neden olacaktÄ±.

Deniz seviyesi dokuz metreye yÃ¼kselirse, Dubai tamamen su altÄ±nda kalabilir ve bu da onu insanlÄ±k tarihindeki en kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ altyapÄ± haline getirir.