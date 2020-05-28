600 bin lirayı aşan gelirler beyan edilecek

Geçen yıl aralık ayında çıkarılan 7194 sayılı yasa ile getirilen düzenlemenin tebliği de yayımlandı. Buna göre tek işverenden elde edilse bile yıllık ücret gelirleri toplamı 2020 yılı için belirlenen 600 bin lira aşılırsa bunun için beyanname vermek zorunda olacaklar. 2020 yılı gelirleri için beyannameler gelecek yıl verilecek. Resmi Gazete’de dün yayımlanan 311 numaralı genel tebliğde yıllık geliri 600 bin lirayı aşanların nasıl vergilendirileceği anlatıldı. Tek işverenden elde edilen ücret gelirlerinin 600 bin lirayı aşması, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dahil olmak üzere ücretleri toplamının 600 bin lirayı aşması, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49 bin lira) aşması halinde ücret gelirleri beyanname ile beyan edilecek. Eser sahipleri, hakemler ve sporcuların, kazançlarının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (600 bin lira) aşması halinde beyanname vermesi gerekecek.

Yabancı sermaye için uzun zamandır uygulanan ancak mevzuatta net olmayan konulara tebliğle açıklama getirildi. Yabancıların yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye’ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kazancın kur farkından doğan kısmı gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacak.