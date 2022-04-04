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60 yıllık ‘gaz’ yolculuğu

#Sponsorlu İçerik#İpragaz#Enerji

1962 yılında Türkiye’nin ilk tüpünü dolduran İpragaz’ın CEO’su Eyüp Aratay ile şirketin 60 yıllık yolculuğunu konuştuk. Enerji piyasasında yaşanan gelişmeler ve İpragaz’ın yeni dönem hedeflerinden de bahseden Eyüp Aratay, “İpragaz aslında sadece bir LPG firması olmasının ötesinde, LPG’nin yanında doğalgaz sektöründe LNG ile yine sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugün geldiğimiz noktada, İpragaz, Türkiye’nin 81 ilinde, 3 binin üzerinde bayisiyle Türk tesisine ihtiyacı olan enerjiyi en güvenli şekilde sunmak için büyük çaba gösteriyor” diye konuştu.

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#Sponsorlu İçerik#İpragaz#Enerji

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