60. Yıl Parkı’na BOTAŞ ipoteği

İBB Emlak Müdürlüğü, İGDAŞ’ın, İBB’den olan alacaklarına karşılık, BOTAŞ’ın kabul ettiği bir taşınmaz üzerine, BOTAŞ lehine yaklaşık 722 milyon lira bedel ile ipotek koydurulmasını uygun bulup İBB Hukuk Müşavirliği’nden görüş istedi.

KADIKÖY GÖZTEPE’DE

Hukuk müşavirliği, Belediye Kanunu çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bir taşınmazı, İGDAŞ’a olan borcundan dolayı, İGDAŞ’ın alacaklısı olan üçüncü şahıs lehine, İBB Meclis kararı ile ipoteğin tesisinin mümkün olacağını belirtti. Bu kapsamda, İGDAŞ’ın İBB’den alacaklarına karşılık, Kadıköy Göztepe Mahallesi, Çiftehavuzlar’da bulunan 60. Yıl Parkı’nın 100 bin metrekarelik bölümü, tapu kaydında, birinci derecede olmak üzeri 721 milyon 909 bin TL bedel ile ipotek konulmasına ilişkin teklif, İBB Meclisi’nin ocak ayı toplantısında görüşüldü. İlgili komisyonlarca incelenen teklif doğrultusunda, İGDAŞ’ın İBB’den olan alacaklarına karşılık BOTAŞ lehine, mülkiyeti İBB’ye ait 100 bin metrekarelik alanlı taşınmazın tapu kaydına, birinci derece olmak üzere ipotek konulması bulundu. Bu görüş doğrultusunda oylanan teklife ilişkin rapor, İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.