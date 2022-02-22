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60 milyar liralık KGF'ye başvurular başladı

#KGF#Kredi#KOBİ
60 milyar liralık KGFye başvurular başladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı KGF kefaletli "Yatırım Destek Paketi”, “İhracat Destek Paketi” ve “İşletme Harcamaları Destek Paketi” başvuruları bugün itibariyle başladı.

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Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi’nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ’ler için 35 Milyon TL’yi bulurken KOBİ Dışı işletmeler ise 100 Milyon TL’ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ’ler %90, diğer KOBİ’ler %85, KOBİ dışı işletmeler ise %80 oranında kefalet oranlarından faydalanabilecek.

İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYAN KOBİ’LER İÇİN İHRACAT DESTEK PAKETİ

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin yararlanabileceği İhracat Destek Paketi’nde ise işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 Milyon TL olarak belirlendi. Mevcutta ihracatı olan firmalar %90, potansiyel ihracatçı firmalar da %85 oranında kefaletten yararlanabilecek.

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İŞLETME SERMAYESİ İHTİYAÇLARI “İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ” İLE KARŞILANABİLECEK

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi’nden ise KOBİ’ler azami 5 milyon TL, KOBİ Dışı işletmeler ise azami 20 Milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve Debit/Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ’ler için %80, KOBİ Dışı işletmeler için ise %75 olacak.

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#KGF#Kredi#KOBİ

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