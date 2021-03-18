60 ev küle dönmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

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Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale sağlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangının bilançosu bugün, gün ağarınca ortaya çıktı. 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Yangının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın talimatlarıyla Artvin’de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

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