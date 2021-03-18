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GeriEkonomi 60 ev küle dönmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

60 ev küle dönmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

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60 ev küle dönmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın talimatlarıyla Artvin’de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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  • Bir köy kül oldu Artvindeki yangından dikkat çeken kareler
  • Bir köy kül oldu Artvindeki yangından dikkat çeken kareler
  • Bir köy kül oldu Artvindeki yangından dikkat çeken kareler
  • Bir köy kül oldu Artvindeki yangından dikkat çeken kareler
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Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale sağlandı. 

Artvinin Yusufeli ilçesindeki yangın felaketinde acı bilanço 60 ev, 30 büyükbaş hayvan...
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın felaketinde acı bilanço! 60 ev, 30 büyükbaş hayvan...

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangının bilançosu bugün, gün ağarınca ortaya çıktı. 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.

60 ev küle dönmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Yangının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın talimatlarıyla Artvin’de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi. 

Artvinin Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti 60a yakın ev yandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti! 60'a yakın ev yandı

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