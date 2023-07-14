6 şirketin sermaye artırımına onay

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1 milyar 145 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 355 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1,5 milyar TL'ye çıkacak.

SUWEN TEKSTİL

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 168 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 56 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 224 milyon TL'ye çıkacak.

OSMANLI YATIRIM

Sermaye Piyasası Kurulu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 89.350 TL bedelli sermaye artıracak.

Haberin Devamı

Şirketin 20.857.759 TL olan sermayesi, artırım sonrası 20.947.109 TL'ye ulaşacak.

Satış türü "tahsisli" olarak belirlendi.

GALATA WIND

Sermaye Piyasası Kurulu, Galata Wind Enerji AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 5.208.542,35 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 534.791.457,65 TL olan sermayesi, artırım sonrası 540 milyon TL'ye çıkacak.

HEDEF GİRİŞİM

Sermaye Piyasası Kurulu, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 240 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 325 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 565 milyon TL'ye çıkacak.

ÖZAK GYO

Sermaye Piyasası Kurulu, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 728 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 728 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 456 milyon TL'ye çıkacak.