6 milyar TL’lik yaz saati tasarrufu

Haberin Devamı

2016 yılında geçilen yaz saati uygulamasından sağlanan tasarrufun 6 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla bugüne kadar elde edilen toplam enerji tasarrufu 6.82 milyar kilowaatsaat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da buradan elde edilen tasarrufla karşılandı.



TÜKETİM AZALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında İTÜ tarafından hazırlanan “Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu”na göre, 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde daha fazla gün ışığından yararlanıldı. Türkiye’deki toplam elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı tespiti yapıldı. Türkiye’nin kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde ettiği ifade edildi. Uygulamanın başlamasından bu güne elde edilen toplam tasarrufun 6.82 milyar kilowaatsaati bulduğu belirtildi.

2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowaatsaat olduğundan yola çıkılarak yapılan hesaba göre, 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu. Yaz saatinden sağlanan tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5.94 milyar lira civarında hesaplandı.

Haberin Devamı

REFERANS FİYAT DA DÜŞTÜ

Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatının da düştüğü kaydedildi. Kış saati uygulama sisteminde günlük olarak puant (tüketimin en yoğun olduğu saatler) saatlerde öğlen ve akşama doğru iki defa pik yük oluşurken, yaz saati uygulaması sonucu sadece öğlen saatlerinde bir pik yük zaman aralığı kaldı. Akşam saatlerinde oluşan puant aralığında yük tasarrufu olurken, puant saatlerde Piyasa Takas Fiyatları’nda da düşüşler belirlendi.

SAATLER İLERİ GERİ ALINMADI

Haberin Devamı

Gün ışığından daha fazla yararlanmak, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında sabit yaz saati uygulamasına geçilirken, o tarihten bu yana saati ileri-geri alma uygulaması yapılmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine yansımasının incelendiğini dile getirerek, “Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkı da (1 saat 16 dakika) dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3 kalmasından elde edilecek enerji verimliliği kazanımlarına (yıllık bazda aydınlanma süreleri, gün ışığı kullanımı) olumlu katkılar sağlayacağı görülmüştür” demişti.