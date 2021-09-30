6 ilde satışlar sürüyor! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 5 bölgede konut projesi için ihaleye hazırlanıyor. Ayrıca 6 ilde de konut satışlarına devam ediyor. TOKİ satışlarına devam ettiği projelerde fiyatları 118 bin TL'den başlatırken, taksitler ise 425 TL'den başlangıç gösteriyor.

İSTANBUL'A YENİ PROJELER GELİYOR

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 2. kısım 725 adet konut için ihaleye çıkılacak. İhale 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İhale sonrası yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda konutlar teslim edilecek.

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 1. kısım 729 adet konut ve 25 adet dükkan TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. İhale tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda ise proje tamamlanacak.

- Esenler güney proje alanı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 3. etap 2. bölgede 315 konut ve 4 dükkan projesi ihaleye çıkıyor. 11 Ekim'de yapılacak ihale sonrasında 600 takvim gününde projenin yapımı sona erecek.

- Arnavutköy 2. etap 485 konut için de 7 Ekim tarihinde ihaleye çıkılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve Yer tesliminden itibaren 600 takvim gününde proje teslim edilecek.

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- Arnavutköy 1. etap 540 konut ve 8 dükkan için ihale 6 Ekim'de düzenlenecek ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 600 takvim gününde de proje tamamlanacak.

İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

TOKİ'nin indirim kampanyası da devam ediyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 20 Eylül'de başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

SATIŞTAKİ PROJELERDE TAKSİTLER 425 TL'DEN BAŞLIYOR

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TOKİ'nin 6 ilde de satışları devam ediyor. Satıştaki projelerde başvuru bedeli 1.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyatların 118 bin TL'den başladığı projelerde ticaret merkezleri de satışa çıktı.

- Erzincan, Tercan projesi 2. etap kapsamında 351 konut satışa çıktı. Konutların fiyatları 127.522 TL'den, peşinatları 15.302 TL'den ve taksitler 425 TL'den başlıyor. Konutların tamamı 2+1 olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri: 20 Eylül-01 Ekim 2021

- Erzurum Aşkale Kandilli'de yer alan 96 konutun satışı devam ediyor. 118.558 TL'den başlayan fiyatlara sahip konutların tamamı 3+1. Peşinatların 11.855 TL'den başladığı projede taksitlerin başlangıç rakamı ise 592 TL olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri: 27 Eylül 2021 - 01 Ekim 2021

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- İzmir Kemalpaşa Çambel mevkiinde yer alan 679 konut ve 22 dükkan için de satışlar başlayacak. 179.896 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak konutlar için en düşük peşinat bedeli 21.587 TL. Taksitlerin 879 TL'den başladığı projede konutların tamamı 2+1.

Başvuru tarihleri: 04 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021

- Kocaeli Dilovası Köseler Mahallesi'nde yer alan 429 konut 210 bin 258 TL'den başlayan fiyatlarla satışa devam ediyor. En az yüzde 40 engelli raporu olanlara satışların yapıldığı projede taksitler 934 TL'den başlıyor. Tüm konutlar ise 2+1.

Satış tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021

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- Muş Merkez Kepenek Mahallesi toplam 444 konut ve 8 dükkandan meydana geliyor. Konutlar 2+1 ve 3+1'den meydana geliyor. Fiyatlar 2+1'lerde 193.408 TL'den, peşinatlar 19.340 TL'den ve taksitler 967 TL'den başlıyor. 3+1 konutlar içinse fiyatlar 231.150 TL'den, peşinatlar 23.115 TL'den ve taksitler 1.155 TL'den başlıyor.

Başvuru tarihleri: 04 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021

- Şanlıurda, Akçakale Atatürk Mahallesi'ndeki 314 konut satışa çıkacak. Konutlar 2+1 ve 3+1'den meydana geliyor. Fiyatlar 2+1'lerde 164.999 TL'den, peşinatlar 16.499 TL'den ve taksitler 825 TL'den başlıyor. 3+1 konutlar içinse fiyatlar 204.474 TL'den, peşinatlar 20.447 TL'den ve taksitler 1.022 TL'den başlıyor.

Başvuru tarihleri: 11 Ekim 2021 - 27 Ekim 2021

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KURA TARİHLERİ:

6 Ekim'de kurası çekilecek projeler:

Adana Kürkçüler Tarımköy, Ticaret Merkezi (97 Adet)

Adana Yüreğir Kışla Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi (772 konut ve 43 işyeri)

Afyonkarahisar Dinar İlçesi, 3. etap (800 konut, 1 adet 9 dükkanlı ticaret merkezi)

Amasya Suluova İlçesi, 2. etap (665 konut, 1 sosyal tesis ve 1 camii)

Amasya Merzifon (256 konut, 1 büfe)

Ankara Mamak Kusunlar (1374 adet konut)

Ankara Mamak Gülseren mah. 2. etap (1312 konut)

Ankara Mamak Gülseren mah. kentsel dönüşüm projesi 3.etap 1.bölge (889 (894) konut)

Ankara Çubuk Aşağıçavundur (484 adet konut, ticaret merkezi)

Ankara Sincan Saraycık mah. kentsel dönüşüm projesi 2.bölge 2.etap (891 konut)

Kuzey Ankara kent girişi (628 adet konut (kuzeykent))

Kuzey Ankara kent girişi (630 adet konut (kuzeykent) )

Kuzey Ankara kent girişi 1.bölge (474 adet konut (kuzeykent))

Kuzey Ankara kent girişi 10.etap (824 konut, 2 ad. ticaret merkezi)

Ankara, Kahramankazan ilçesi, atatürk mahallesi (334 adet konut)

Ankara Temelli 1 adet ticaret merkezi Çankırı Çerkeş (324 konut (180201))

Ankara Mamak Kusunlar 2. etap (1472 konut, tic. mer.)

Ankara Gölbaşı İncek 2. etap (1585 konut, ticaret merkezi,3 büfe)



Ankara Haymana (196 konut ve ticaret merkezi)

Ankara Yapracık 6. bölge (488 konut)

Ankara Yapracık 1. bölge (698 konut)

Ankara Yapracık 14. bölge (430 konut)

Ankara Yukarı Yurtçu K. Turkuaz 4. bölge (726 konut)

Ankara Yukarı Yurtçu K. Turkuaz 1. bölge (1152 konut)

Ankara Yukarı Yurtçu K. Turkuaz 2. bölge (712 konut)

Ankara Yukarı Yurtçu K. Turkuaz 5. bölge (564 konut)

Ankara Yukarı Yurtçu K. Turkuaz 3. bölge (1272 konut)

Balıkesir 1. bölge (296 konut)

Balıkesir 2. etap 1. bölge (766 konut)

Balıkesir 2. etap 2. bölge (480 konut)

Balıkesir Edremit İbrahimce Mahallesi (412 konut ve ticaret merkezi)

Bilecik Osmaneli 1. bölge (192 konut ve ticaret merkezi)

Bilecik Pazaryeri (122 adet tarımköy)

Bingöl Adaklı Merkez Mahallesi (96 konut)

Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1. etap (317 konut ve ticaret merkezi)

Bolu Seben İlçesi 2. etap (268 konut)

Bolu ili Mengen ilçesi Beşler mahallesi 3. etap (252 adet konut)

Bolu Mengen Beşler Mahallesi 3. etap (252 adet konut , 1'er adet büfe)

Gölhisar ilçesi 2. etap, Yusufça mahallesi'nde (154 adet konut, 1 adet cami, arıtma tesisi)

Bursa Orhangazi 3.etap (784 adet konut ve ticaret merkezi)

Bursa Orhangazi (292 adet konut, 2 adet dükkan ve 1 adet cami)

Çorum 2. bölge (680 adet konut)

Çorum Merkez 3. bölge (836 adet konut)

Çorum Merkez Celilkırı (416 adet konut yoksul grubu)

Çorum, Dodurga, Esentepe mahallesi 2. etap (158 adet konut, 1 dükkanlı ticaret)

Denizli Merkezefendi Kayaköy mahallesi 1.bölge (1108 adet konut ve 26 adet dükkan işi)

Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu mah. (808 konut)

Elazığ Merkez Karşıyaka mah. (439 adet konut ve 29 adet dükkan)

Erzincan, Refahiye (220 adet konut ve garaj binası)

Erzincan, Çukurkuyu, Bulutlu mahallesi 2 .etap (196 adet konut, 1 adet sosyal tesis, 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet büfe)

Erzurum Aziziye Ilıca mah. kentsel dönüşüm projesi (374 (336) konut, 114 ticari birim)

Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü mahallesi (484 adet konut)

Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir projesi 4.etap (439 konut)

İstanbul Kayabaşı 17. bölge (822 adet konut)

İstanbul Başakşehir Kayaşehir 22.bölge (862 adet konut)

İstanbul Kayabaşı 15.bölge (1090 adet konut, 2 adet kafeterya, 6 adet büfe)

İstanbul Başakşehir Ayazma kentsel dönüşüm alanı (1336/13 parsel 87 konut)

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 919 ada 5-6 ve 919 ada 8-9 parsellerde yer alan (420 adet konut)

İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi (152 konut)

İzmir Karabağlar Uzundere İlbank Projesi

İzmir Tire (529 konut)

İzmir Torbalı Yazıbaşı beldesi (840 konut, ticaret merkezi)

Karabük Merkez Belen Mahallesi (1144 konut)

Karaman Merkez Sudurağı Beldesi (221 konut, 2 ticaret merkezi, 1 cami)

Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi kentsel dönüşüm 1. etap (316 konut)

Kayseri İncesu Aksubağlar Mahallesi (643 konut, ticaret merkezi, sosyal tesis)

Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi (535 konut)

Kırşehir Kaman (228 konut, 25 dükkan, 1 pazar alanı ve AVM)

Kocaeli Gebze (536 konut)

Kocaeli Şekerpınar 1. bölge (476 konut)

Konya Meram Gödene Mahallesi (804 konut, 1 ticaret merkezi, ofis)

Kütahya İnköy (627 konut, 1 ticaret merkezi)

Kütahya Altıntaş 4. etap (98 konut) ve 5. etap (196 konut)

Kütahya Dumlupınar (126 konut 1 cami)

Malatya Merkez Konak Mahallesi (590 adet konut)

Malatya Darende (196 konut ticaret merkezi)

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Sarıağa mahallesi (234 adet konut, 1 adet ticaret merkezi)

Niğde Bor 4. etap (208 konut ve ticaret merkezi)

Niğde Efendibey kentsel dönüşüm projesi 2. etap (853 konut)

Niğde Merkez Efendibey kentsel dönüşüm projesi 3. etap (3 ticaret merkezi)

Niğde Altunhisar ilçesi (118 konut)

Ordu Merkez (742 adet konut, ticaret merkezi )

Osmaniye Yaveriye 1.etap (482 konut ticaret merkezi)

Osmaniye Bahçe ilçesi 135 adet konut ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi

Adapazarı Korucuk 3. etap 800 adet konut

Samsun ili Çay mahallesi 422 adet konut

Samsun Vezirköprü Nalbantlı mah. kentsel dönüşüm projesi 504 adet konut, 16 adet dükkan ve 5 adet ticaret merkezi

Siirt Baykan Veysel Karani (ziyaret) beldesi kentsel dön. projesi 55 (59) konut, 145 (133) adet dükkan

Sivas merkez 900 adet konut

Sivas merkez yenimahalle 427 adet konut projesi

Şanlıurfa Merkez Eski sanayi kentsel dön. projesi 1 etap 2 bölüm 120 işyeri ve 8 dükkan ile 1 etap 3 bölüm 58 konut ve 26 dükkan

Tekirdağ Merkez Aydoğdu mah. 528 adet konut

Tokat Merkez Dedeli mahallesi 436 adet konut

Trabzon Yomra kentsel dönüşüm projesi 511 adet konut ve 1 adet 24 dükkanlı ticaret merkezi

Trabzon Araklı Özgen mah. 278 konut ve 1 adet ticaret merkezi

Uşak ili, Karahallı ilçesi 352 adet konut , 4 adet dükkan

Yozgat Boğazlıyan 320 adet konut, ticaret merkezi

Zonguldak Merkez Üzülmez TTK lojmanları 1.etap 766 adet konut, 4 adet ticaret merkezi