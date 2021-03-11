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HaberlerEkonomi Haberleri6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacaktır
GeriEkonomi 6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacaktır

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6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacaktır

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alma ihalesi düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre tekliflerin, en geç 26.03.2021 saat 18.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, ilanda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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