6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre tekliflerin, en geç 26.03.2021 saat 18.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, ilanda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.

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