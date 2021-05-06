6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı

Sermaye Piyasası Kurulu Vakıf Finansal Kiralama hissesine yönelik piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay boyunca işlem yasağı getirdi.

6 GÜNDE YÜZDE 58 YÜKSELDİ

22 Nisan 2021 tarihinde 19.62 lira seviyesinden açılış yapan Vakıf Finansal hissesi 30 Nisan 2021 tarihinde 30.94 lira seviyesine kadar yükseldi. Sadece 6 günde 20 kişi ve 5 şirketin ortak hareket etmesi sonucunda yüzde 58 oranında yükseliş yaşandı.

30 NİSAN'DAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

30 Nisan 2021 tarihinde neredeyse tarihi yüksek seviyesine yaklaşan Vakıf Finansal Kiralama hissesinde sert satışlar görülmeye başlandı. 30 Nisan'ın ardından ilk işlem günü olan 3 Mayıs'ta hisse 30.94 liradan 23.66 liraya, 4 Mayıs'ta ise 21.3 liraya, 5 Mayıs'ta da 19.17 liraya kadar geriledi. Sadece 3 işlem günündeki kayıp yüzde 38 oldu.

2 AYDA YÜZDE 540 KAZANÇ



Vakıf Finansal Kiralama hissesi incelendiğinde yıllardır süren sakin ve stabil seyri 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren değişmeye başladı. Sürekli yükseliş ve hafif düşüş dalgası yaşayan hisse 17 Mart tarihinde 31.98 lira seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 540 oranında yükseliş kaydetti.

SPK İNCELEMEYE BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini radarına aldı ve inceleme başlattı. İnceleme neticesinde Yarız Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Classic Cars Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi, Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Enis Bulut, Muhammed Yarız, Osman Türker, Kerem Lafçı, Ömer Bedir Çetinel, Ceyhan Semiz, Batuhan Güleç, Hüseyin Semiz, Alev Bölükbaşı, Gülşah Bal, Tülay Demirci, Yusuf Semiz, İlker Bölükbaşı, Sercan Aslan, Hüseyin Baş, Kamil Güleç, Alfadağ Madencilik İnşaat Anonim Şirketi, Adnan Başdemir, Baş Taş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Osman Baş, Ömer Ozan Köksa, Özgün Bulut adlı ve unvanlı kişi ve kuruluşlara 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 6 ay boyunca işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

İŞTE O MADDELER

Sermaye Piyasası Kanunu 101/1:

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler



MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,

b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,

d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,

e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,

f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller

MADDE 5 –(1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici işlem yapma yasağı

MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara