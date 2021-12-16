6 günde 1000 konut sattı

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TÜKETİCİNİN konuta talebi son aylarda zirve yaptı. Parasını alternatif yatırım araçlarında tutanlar, sağladıkları kazançla gayrimenkule yöneldi. Konutu yeniden en iyi yatırım aracı olarak görenlerin tercih ettiği projelerden biri de İstanbul Küçükçekmece Atakent’teki ‘Tema İstanbul 2’oldu. Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı ile hayata geçirilen projede 6 günde yaklaşık 3 milyar lira değerinde 1000 konut satıldığı açıklandı.

18 AYDA TESLİM

‘Tema İstanbul 2’ ve eğlence parkı ‘Tema World’ projesinin tanıtım toplantısında konuşan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, projede bugüne kadar yaklaşık 3 bin 900 konutun teslim edildiğini belirtti. “Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarının güç birliğinden oluşan ve ortak girişimin eseri olan Tema İstanbul’un ikincisine de aynı heyecan, aynı şevkle devam ediyoruz” diyen Çetinsaya, “Projenin yüzde 90’ının yeşil alanlara ayrıldığı Tema İstanbul 2’de az katlı dairelerin yanı sıra villalar da yer alıyor. Bildiğiniz gibi Tema İstanbul projemizi 24 ayda tamamlamıştık. Tema İstanbul 2 projemizi ise 18 ay gibi bir süre zarfında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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YOĞUN İLGİ VAR

Projeye çok yoğun talep olduğunu, satış ofisinde yoğunluk yaşadıklarını belirten Süleyman Çetinsaya, satışlara cuma günü başladıklarını ve 6 günde 1000 konut sattıklarını dile getirdi. Tema İstanbul 2’de 80 metrekareden 196 metrekareye kadar farklı büyüklükte 2 bin 280 adet daire ve 70 villa yer aldığını belirten Çetinsaya, dairelerin ortalama metrekare fiyatının ise 29-30 bin lira olduğunu ifade etti.

YATAY MİMARİ VURGUSU

“Döviz kurlarındaki hareketlilik ile emtia fiyatlarındaki artış proje maliyetlerimizi yükseltse de bizler ülkemiz potansiyeline güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz” diyen Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ise şunları söyledi: “Burada herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var ki oda böyle güçlü ve tecrübeli ortaklıkların ürünü gayrimenkul, yatırımcısına her dönemde kazandırmıştır. Tema İstanbul 2 projesinde COVID-19 tecrübesinin yansımalarını, doğa ile iç içe olması yatay mimari ve geniş balkonlar görebilirsiniz. Tema projelerinin önemli bir tamamlayıcısı olan Tema World de ruhsatı alındı ve yapımına başladık.

Bu projenin yeni anlayışı ile Küçükçekmece ve Tema İstanbul projelerine çok olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.” Konuta talebe dikkat çeken Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ise “2013 yılından bugüne kadar yıllık bazda satılan konut rakamları hep 1 milyonun üzerinde seyretmesi, ülkemizdeki yeni konut stoğunun yetersizliğini gösterirken, aynı zamanda ülkemizin satınalma paritesi bakımından da istikrarlı bir büyüme göstermektedir.



Yine bu tablo konuta yapılan yatırımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunun; ne denli yüksek prim ve avantaj potansiyeli taşıdığının kanıtı niteliğinde” dedi.

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EĞLENCE PARKI TURİST ÇEKECEK

Toplamda 338 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Tema World projesinin, macera parkurları, dünyanın önde gelen tema parklarındaki ekipmanlar, kapalı eğlence ve deneyim merkezi, sokak şenlikleri, ulusal ve uluslararası marka ve yeme içme unsurlarıyla İstanbul’u ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Yılda 15 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2024’ün ilk aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.

‘MALİYETLER ÇOK ARTTI’

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İnşaat maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Süleyman Çetinsaya, “İnşaat maliyetleri korkunç arttı. Demirin ton fiyatı 3 bin 200 liradan 11 bin 400 liraya geldi. Bizim bu projede arsa hariç metrekare maliyetimiz 800 dolar. Üstelik piyasada istediğimiz malzemeleri de bulamıyoruz. Çünkü malzeme üreten firmalar ihracat için çalışıyor”diye konuştu.