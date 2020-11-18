6 ayda 6.8 milyar lira gelire ulaştı

Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılının ilk 6 ayında büyümesini sürdürerek, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri, mali yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artışla 2.3 milyar TL’ye yükseldi. Vodafone, Türkiye’de dijitalleşme alanında mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL’lik yatırım yaptı. Ayrıca, şirketin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14.9 milyona yaklaşırken, toplam abone bazının yüzde 62’sine ulaştı.

DİJİTALLEŞME VURGUSU

Vodafone Türkiye CEO’su Alex Froment-Curtil, “Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Dijital müşteri sayımız 16.5 milyona ulaştı. 2020-21 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı ‘amaç odaklı şirket’ olma vizyonumuzla birleştirerek ‘yeni nesil çalışma sistemi’ne dönüştürdük. “Herkese, her yerden iş” mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkânı sunduk” diye konuştu.