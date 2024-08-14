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6 ayda 4.6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

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#YASED#Merkez Bankası#Yatırım
6 ayda 4.6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Merkez Bankası verilerinden derleyerek hazırladığı ‘Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine’ göre, Türkiye’ye 2024’ün ilk 6 ayında 4 milyar 692 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

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Bu yatırımların 2 milyar 846 milyon dolarının yatırım sermayesi olduğunun belirtildiği raporda, yılın ilk 6 ayındaki toplam UDY’nin 1 milyar 535 milyon dolarının ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildiği belirtildi.

Yılın ilk yarısında en fazla yatırımın ‘toptan ve perakende ticaret’ sektöründe gerçekleşti. Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12’sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11’lik pay ile ulaştırma ve depolama, yüzde 9’luk pay ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı oldu.

 

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#YASED#Merkez Bankası#Yatırım

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