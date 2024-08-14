6 ayda 4.6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

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Bu yatırımların 2 milyar 846 milyon dolarının yatırım sermayesi olduğunun belirtildiği raporda, yılın ilk 6 ayındaki toplam UDY’nin 1 milyar 535 milyon dolarının ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildiği belirtildi.

Yılın ilk yarısında en fazla yatırımın ‘toptan ve perakende ticaret’ sektöründe gerçekleşti. Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12’sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11’lik pay ile ulaştırma ve depolama, yüzde 9’luk pay ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı oldu.