5G'ye 'Türk' imzası

Türk mühendislerin önümüzdeki yıllara damgasını vurması beklenen 5G teknolojisine yönelik çalışmaları meyvesini verdi. Türk Telekom ve yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda hizmet veren ABD’li Juniper Networks, 5G teknolojilerinde önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom Grubu şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın sunduğu patentli RIC teknolojisi (Radyo Akıllı Kontrolcü-Radio Intelligent Controller) münhasıran Juniper’in ürün portföyüne entegre edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayacak.

Türk Telekom’un dünyaya teknoloji ihracı yolunu açan iş birliği ayrıca, iki şirketin telekomünikasyon alanında dünyanın en önemli gündem maddesi olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor. Bu kapsamda RIC teknolojisi de, Juniper tarafından daha da geliştirilecek. Hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor.



Önceki akşam çevrimiçi basın toplantısı ile düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi. Önal, şunları söyledi:

TÜRK MÜHENDİSLER BAŞARDI

“Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Türk Telekom Grubu olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

‘BİRİNCİ SINIF TEKNOLOJİ’

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim ise şunları söyledi: “Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”

YETENEKLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİ

Bir soru üzerine Türk mühendislerin yeteneğinden çok etkilendiklerini de belirten Rahim, “Juniper Silikon Vadisinde ileri teknoloji alanında çalışan bir inovasyon şirketi ve bütün başarımızı en iyi yeteneği yakalayarak başardığımıza inanıyoruz. Ben Netsia ekibi ile çalıştığımda, buradaki yeteneğin kalitesinden çok etkilendim. Bu kadar küçük bir ekibin böyle bir teknoloji geliştirmesi inanılmazdı. Netsia’daki yeteneği kazanıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve önümüzde çok yol olduğunu da biliyoruz. Birlikte çalışıyor olacağız” dedi.

TİCARİ FAYDA SAĞLAYACAK

İş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.

RIC NEDİR,NE İŞE YARAR?

Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Artırılmış verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.

‘ESNEKLİK SAĞLIYORUZ’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, toplantıda RIC teknolojisini örneklerle şu şekilde tanımladı: “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İzmir’de talihsiz bir deprem yaşadık. Deprem anında herkes yoğun şekilde yükleniyor, deprem olan bölgedeki yakınlarını aramaya başlıyor. Örneğin biz bu dilimlemeyi teknoloji sayesinde kullanılmayan başka bir kapasiteyi halihazırdaki baz istasyonlarının daha verimli kullanılması için oraya yığarak aslında bir şekilde operasyonel bulut üzerinden sanal bir ortamda şebekemizi daha verimli kullanmaya dönük bize esneklik sağlıyoruz. İstanbul’da Maslak bölgesinde gündüz iş ortamı çok yoğun oluyor. Gece ise orada yaşam daha az. Döndünüz Maslak’taki trafiği, daha yoğun bölgelerdeki aslında gece daha sakin olmayıp daha yoğun olan yerlere aktardınız. Mesela belli dönemlerde hastaneler bölgesine aktarmak gibi. Yani aslında bu sanal bulut bir şeyin üzerinde şebekeyi dilimleyerek belli baz istasyonlarında operatörlerin daha verimli kullanmasını sağlayacak inanılmaz esneklik getirecek müthiş bir teknoloji.