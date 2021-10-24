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5G ile çevrimiçi ameliyat

#Türk Telekom#5G#Ameliyat
5G ile çevrimiçi ameliyat

Türk Telekom, 5G ile çevrimiçi uzaktan gerçek bir ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladı.

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Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan ‘Thuflep Omega’ adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Lütfi Tunç, “Türk Telekom’un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.

YERLİ VE MİLLİ

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5G ile sağlanan daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme gibi özelliklerin Tele-Cerrahi, Tele-Teşhis, Tele-Tedavi gibi Teletıp çözümleri için kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da, 5G iletişim teknolojileri sayesinde, sağlık çözümlerinin farklı bir noktaya ulaştığını belirtti. Kıraç, “Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple’ın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom’un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı” diye konuştu.

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#Türk Telekom#5G#Ameliyat

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