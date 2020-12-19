5G ile afette geçiş üstünlüğü geliyor

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Türk Telekom Risk Başkanı Ali Gürsoy, firmalarının Türkiye genelinde 22 bin baz istasyonu bulunduğunu belirtti. Gürsoy, yaygın bir deprem anında olası riskleri anlatırken şunları söyledi: “Baz istasyonların büyük kısmında aküler var, bir kısmında jeneratörle enerji sürekliliği sağlanıyor. Bu akülerin büyük çoğunluğunun raf ömrü, geldiği zaman ilk ömrü 3-4 saat arası değişiyor. Zamana bağlı olarak güç kaybına uğruyor ve normalde şu anda ortalamasında 2 saatlik ömürleri vardır. Yani herhangi bir enerji kesintisinde jeneratörlerin olmadığı baz istasyonlardaki servis sürekliliği süresi 2 saatle sınırlı. Akü ve jeneratör yatırımları yapıyoruz. Jeneratörlerin yakıt takviyeleri konusunda valiliklerimizin yardımcı olması gerekiyor.

HATLARIN YÜZDE 73’Ü İSTANBUL’DAN

İkinci konu; yurtdışı deniz altı fiber optik kablolarımız var. Şu anda Türkiye’de internet trafiğimizin yüzde 73’ü İstanbul üstünden geçmektedir. İnternet hacminin yüzde 73’ü İstanbul üzerinden yurtdışına açılmaktadır. İstanbul’da beklenen deprem gerçekleşirse büyük bir kesinti yaşanacağı aşikârdır.”