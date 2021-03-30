5G için 8 bin kişilik ordu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Nuhoğlu önergesinde “İnternet altyapı hizmetinin kapasitesini ve hızını artırmak ve sorunlarını giderebilmek için fiber optik altyapının güçlendirilmesi hususunda çalışma yaptırılmakta mıdır? Kişi başına düşen fiber optik kablo hattı ne kadardır? Yüksek veri aktarım hızı, güvenirlik ve enerji verimliliği sağlayacak olan yerli 5G teknoloji altyapısı ne zaman tamamlanacak ve kullanıma sunulacaktır?” sorularını yöneltti.

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA

Bakan Karaismailoğlu, önergeye verdiği yanıtta 5G teknolojisi ile ilgili şunları kaydetti: “5G, sadece kişiler arasındaki iletişimi sağlayacak bir teknoloji olmayıp, bunun yanında ulaşım, sağlık, tarım, savunma, fmans gibi birçok dikey sektörde ve tüm ekonomik alanlarda kullanılacak bir teknolojidir. Bugün HTK, içerisinde 130 firmayı ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini almıştır. HTK üyesi firmalar tarafından, 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlar ile cevap verebilmek amacıyla ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ (UUYM5G Projesi) geliştirilmiştir. TÜBİTAK tarafından fonlanan UUYM5G Projesi ile, 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirilmektedir.”

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