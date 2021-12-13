55 bayiye 3 araç düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Fahiş aidat kimin suçu İşte kriz için tüyolar...Fahiş aidat kimin suçu? İşte kriz için tüyolar...#Site
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Stokçu yandı Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...Stokçu yandı! Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...#Stok
Nebati iş dünyasıyla ne konuştu Toplantının en öne çıkan başlığı...Nebati iş dünyasıyla ne konuştu? Toplantının en öne çıkan başlığı...#Nureddin Nebati
Doğan Hızlanın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeğiDoğan Hızlan'ın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeği!#AKM
Türkiyede de görülmüştü... Uzmanlardan umutlandıran haber geldiTürkiye'de de görülmüştü... Uzmanlardan umutlandıran haber geldi#Omicron
Yine mi TC ile uğraşılıyor Erbaşın söz konusu değil vurgusunu okuyunca...Yine mi TC ile uğraşılıyor? Erbaş'ın 'söz konusu değil' vurgusunu okuyunca...#Ali Erbaş
İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mıİmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı?#PKK
İçki masası tartışması... Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'İçki masası' tartışması... 'Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'#Numan Kurtulmuş
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar#Buse Terim
Mahrem fotoğraf davası açtı'Mahrem fotoğraf' davası açtı#Tülin Şahin
Yıllar sonra itiraf etmişti... Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildiYıllar sonra itiraf etmişti... Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi!#Nilgün Belgün
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
HABERLEREkonomi Haberleri

55 bayiye 3 araç düştü

#Otomotiv#Citroen#Otomobil
55 bayiye 3 araç düştü

Sıfır otomobillerdeki stokçuluk iddiaları ve araç bulunamamasıyla ilgili, Türkiye genelinde 55 bayisi bulunan Fransız marka Citroen’in Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım dikkat çeken rakamlar ortaya koydu. Alkım, “Bayilerde araç hakikaten yok. Geçen ay tüm bayi teşkilatımızda sadece 3 araç vardı. Doğrudan müşteriye satış bir markalar için çok daha önemli. Bayilerin araçları kendilerine plakalaması gibi konuların karşısındayız” dedi.

Haberin Devamı

SIFIR araçların bina altlarında stoklandığı iddiası son günlerin en çok tartışılan konusu. Aynı şekilde, bayilerin, araçları kendilerine plakalaması da önemli bir tartışma yaratmış durumda. Türkiye genelinde 55 bayisi bulunan Fransız marka Citroen’in Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise çarpıcı rakamlar ortaya koydu. “Bu aralar otomobil kapanın elinde kalıyor” diyen Alkım, “Bayilerde araç hakikaten yok. Bu rakamı vermekten çekinmiyorum; geçen ay tüm şebekede, toplam teşkilatımızda sadece 3 tane araç vardı. Gerçek müşteriye satış bizim için çok daha önemli. Bayilerin araçları kendilerine plakalaması gibi konuların kesinlikle karşısında olmaya çok özen gösteriyoruz. Bununla ilgili ciddi anlamda bayilerimizle iletişim halindeyiz. Diğer yandan, 2022’nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çipten kaynaklı problemler yılın ikinci yarısında kadar devam eder ama yavaş yavaş iyiye gideceğiz” dedi.

55 bayiye 3 araç düştü

Haberin Devamı

750 BİNLE KAPANIR

Citroen’in yeni mobilite çözümü Ami’nin İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısında konuşan Alkım, toplam pazarın ilk 3 ayda ciddi ritim yakalayarak “1 milyona koşuyorum” dediğini aktardı. Alkım, “Mayıs-Haziran ayından itibaren tedarik sıkıntılarının etkilerini çok net görmeye başladık. Bu dönemde, kurye araçlara olan ilgi arttı. Kasım sonunda pazar 675 bin bandına ilerledi. Biz ise marka olarak sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik ve buna gidebilecek potansiyelimiz vardı. Tedarik gecikmesi sebebiyle, çip sürecinden dolayı potansiyelimizin 10 bin adet gerisinde kaldı. Yılı 30 bin adetle kapatmayı hedefliyoruz. Toplam pazardan ise yüzde 3.9 pay aldık. Toplam pazarın 750 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki senenin de artan fiyatlara rağmen 800-850 bin adet bandında olmasını bekliyoruz. Ciddi anlamda ertelenmiş bir talep var” diye konuştu. 

55 bayiye 3 araç düştü

TÜRKİYE’DEKİ EN UCUZ ARAÇ, BU ARKADAŞ*

STELLANTIS Grubu’na bağlı Citroen’in yeni 4 tekerlekli mobilite çözümü Ami, Mart ayında satışa sunulacak. Fransızca ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami’nin satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, 150 bin ila 200 bin TL arasında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ami, bu fiyatıyla Türkiye’de satılan en ucuz 4 tekerleğe sahip direksiyonlu araç olacak. Aracın yurtdışındaki fiyatı ise 7 bin Euro. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Ami, tamamen elektrikli olarak 220 Volt standart ev tipi prizle 3 saatte şarj oluyor. 75 kilometre menzile sahip olan Ami, maksimum 45 km/s hıza çıkıyor. Ami’yi kullanmak için 16 yaşından büyük olmak ve geçerli bir ehliyete (M, A veya B) sahip olmak yeterli. Şehiriçi kullanıma uygun tasarlanan Ami, köprülerden geçemiyor ve otobana çıkamıyor.

55 bayiye 3 araç düştü

Haberin Devamı

TALEP ÇOK YÜKSEK

Araç paylaşım, kiralama ve satın alma da dahil olmak üzere kentsel ulaşıma yeni bir çözüm üretmeyi hedefleyen Ami, öncelikle kurumsal firmaların kullanımı için satışa sunuldu. Yüksek talep aldıklarını belirten Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden 2022 yılı için bin adet olan bireysel satış hedefimizi 3 bine çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak” diye konuştu. Selen Alkım, şu ana kadar 150 araç sattıklarını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomotiv#Citroen#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat