55 bayiye 3 araç düştü

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SIFIR araçların bina altlarında stoklandığı iddiası son günlerin en çok tartışılan konusu. Aynı şekilde, bayilerin, araçları kendilerine plakalaması da önemli bir tartışma yaratmış durumda. Türkiye genelinde 55 bayisi bulunan Fransız marka Citroen’in Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise çarpıcı rakamlar ortaya koydu. “Bu aralar otomobil kapanın elinde kalıyor” diyen Alkım, “Bayilerde araç hakikaten yok. Bu rakamı vermekten çekinmiyorum; geçen ay tüm şebekede, toplam teşkilatımızda sadece 3 tane araç vardı. Gerçek müşteriye satış bizim için çok daha önemli. Bayilerin araçları kendilerine plakalaması gibi konuların kesinlikle karşısında olmaya çok özen gösteriyoruz. Bununla ilgili ciddi anlamda bayilerimizle iletişim halindeyiz. Diğer yandan, 2022’nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çipten kaynaklı problemler yılın ikinci yarısında kadar devam eder ama yavaş yavaş iyiye gideceğiz” dedi.

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750 BİNLE KAPANIR

Citroen’in yeni mobilite çözümü Ami’nin İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısında konuşan Alkım, toplam pazarın ilk 3 ayda ciddi ritim yakalayarak “1 milyona koşuyorum” dediğini aktardı. Alkım, “Mayıs-Haziran ayından itibaren tedarik sıkıntılarının etkilerini çok net görmeye başladık. Bu dönemde, kurye araçlara olan ilgi arttı. Kasım sonunda pazar 675 bin bandına ilerledi. Biz ise marka olarak sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik ve buna gidebilecek potansiyelimiz vardı. Tedarik gecikmesi sebebiyle, çip sürecinden dolayı potansiyelimizin 10 bin adet gerisinde kaldı. Yılı 30 bin adetle kapatmayı hedefliyoruz. Toplam pazardan ise yüzde 3.9 pay aldık. Toplam pazarın 750 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki senenin de artan fiyatlara rağmen 800-850 bin adet bandında olmasını bekliyoruz. Ciddi anlamda ertelenmiş bir talep var” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ EN UCUZ ARAÇ, BU ARKADAŞ*

STELLANTIS Grubu’na bağlı Citroen’in yeni 4 tekerlekli mobilite çözümü Ami, Mart ayında satışa sunulacak. Fransızca ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami’nin satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, 150 bin ila 200 bin TL arasında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ami, bu fiyatıyla Türkiye’de satılan en ucuz 4 tekerleğe sahip direksiyonlu araç olacak. Aracın yurtdışındaki fiyatı ise 7 bin Euro. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Ami, tamamen elektrikli olarak 220 Volt standart ev tipi prizle 3 saatte şarj oluyor. 75 kilometre menzile sahip olan Ami, maksimum 45 km/s hıza çıkıyor. Ami’yi kullanmak için 16 yaşından büyük olmak ve geçerli bir ehliyete (M, A veya B) sahip olmak yeterli. Şehiriçi kullanıma uygun tasarlanan Ami, köprülerden geçemiyor ve otobana çıkamıyor.

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TALEP ÇOK YÜKSEK

Araç paylaşım, kiralama ve satın alma da dahil olmak üzere kentsel ulaşıma yeni bir çözüm üretmeyi hedefleyen Ami, öncelikle kurumsal firmaların kullanımı için satışa sunuldu. Yüksek talep aldıklarını belirten Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden 2022 yılı için bin adet olan bireysel satış hedefimizi 3 bine çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak” diye konuştu. Selen Alkım, şu ana kadar 150 araç sattıklarını söyledi.