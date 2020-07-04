52 HES için işletmeye alınma töreni

Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise 1439 megavat olacak.

5 BARAJA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja videokonferansla katılım sağlayacak. AYDEM tarafından Tokat’a yapılan ve 99 MW kurulu gücü olan Akıncı HES, Enerji Bakanı Dönmez’in katılımıyla devreye alınacak. Cengiz -Özaltın tarafından Bingöl’e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın bulunacağı törenle hizmete açılacak. Yukarı Kaleköy barajında 199.4 MW kurulu güçle üretim yapılacak, Aşağı Kaleköy barajında ise rakam 189.02 MW olacak. Ünal İnşaat tarafından Ardahan’a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla devreye alınacak.

Buradaki kurulu güç de 62.7 MW olacak. Limak tarafından Siirt’e yapılan Çetin barajı ve HES’in devreye alınan bölümü ise, 420.1 MW olacak. Yaklaşım 2.5 yılda tamamlanan barajın açılış törenine Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 MW’a yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 MW.