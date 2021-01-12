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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

51 ülkeye 313 milyon dolarlık Türk domatesi

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51 ülkeye 313 milyon dolarlık Türk domatesi
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Türkiye’nin 2020’de gerçekleştirdiği domates ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 313 milyon 405 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020 yılında, en büyük pazar olan Rusya’nın Türkiye’den aldığı domates kotasını düşük tutmasına rağmen bu üründe bir önceki senenin ihracat rakamları aşıldı.

Romanya, Ukrayna, Belarus, Suriye, Almanya ve Polonya gibi farklı ülkelere yönelen ihracatçılar, 51 ülkeye domates satarak 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti. 2019 yılında 304 milyon 440 bin dolarlık domates ihracatı yapılmıştı. Geçen yıl en çok domates ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla Rusya oldu. Romanya ise bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Romanya’ya 2019’da 36 milyon 392 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken 2020 yılında bu rakam yüzde 38 artışla 50 milyon 332 bin dolara yükseldi. İhracatta ikinci sırada yer alan Romanya’yı 36 milyon 563 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 818 bin dolarla Bulgaristan izledi. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, 2020’deki domates üretiminin bir önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu belirtti. Kısıtlamaların uygulandığı salgın ortamında tarım çalışanlarının çok büyük fedakarlık yaparak üretimlerini sürdürdüklerini aktaran Yanmaz, böyle bir döneme rağmen ihracat noktasında yüzde 3’lük bir artışın sevindirici olduğunu ifade etti.

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